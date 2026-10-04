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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23672915 www.24chasa.bg

Гърция увеличава помощта за дизела и подготвя ново разсрочване на дългове

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция увеличава помощта за дизела и подготвя ново разсрочване на дългове СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Гръцкото правителство обяви пакет от мерки за облекчаване на домакинствата и бизнеса заради поскъпването на енергията. Сред тях са по-висока отстъпка за дизела, увеличение на отоплителната помощ и възможност някои стари задължения да се изплащат на до 120 вноски.

За периода 1–15 октомври субсидията за дизелово гориво на колонката се увеличава от 10 на 15 евроцента за литър. Заедно с отстъпката от рафинериите общото намаление за потребителите ще достигне 20 евроцента на литър.

Мерките за отоплителното гориво се очаква да бъдат обявени преди началото на продажбите му на 15 октомври. Правителството цели цената да остане под 1,75 евро за литър, като се предвижда и увеличение на отоплителната помощ. Конкретният размер на помощта предстои да бъде уточнен.

Предвижда се и разсрочване на определени просрочени задължения към данъчната администрация и осигурителните фондове на до 120 месечни вноски, при минимална вноска от 30 евро. Възможността обхваща задължения с падеж до 31 декември 2024 г.; хората, които вече изплащат дълг по схема с 72 вноски, ще могат да поискат прехвърляне към новия режим. Крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2027 г.

Гърция увеличава помощта за дизела и подготвя ново разсрочване на дългове СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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