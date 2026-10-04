Поддръжници на Имран Хан готвят поход към Исламабад

Стотици поддръжници на бившия пакистански премиер Имран Хан се очаква да потеглят днес към Исламабад с искане за освобождаването му от затвора. Преговорите за отлагане на шествието се провалиха, а властите блокираха с контейнери входове на столицата и улици в града, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Походът трябва да започне от района Лаки Марват в северозападната провинция Хайбер-Пахтунхва, управлявана от партията на Хан „Пакистан Техрик е Инсаф". Маршрутът предвижда няколко спирки за нощувка. Организаторите заявяват, че ще стигнат до столицата и се надяват да привлекат стотици хиляди участници.

Премиерът Шехбаз Шариф призова шествието да бъде отложено заради рязкото увеличаване на нападенията на въоръжени групировки в северозападната част на страната. В района пакистанските талибани засилиха атаките си. Правителството обвинява партията на Хан, че им симпатизира.

Хан, основният политически съперник на Шариф, е в затвора от 2023 г. по дела за корупция и други престъпления. Той и партията му определят обвиненията като политически мотивирани. Бившият премиер продължава да се радва на популярност сред пакистанците.

Предишни протести на негови поддръжници прераснаха в насилие. При демонстрация през 2024 г. загинаха служители на силите за сигурност и цивилни, припомня АП.

Хан беше отстранен с вот на недоверие през април 2022 г. Шариф се върна на власт след изборите през февруари 2024 г., които „Пакистан Техрик е Инсаф" определя като фалшифицирани с цел да ѝ бъде отнета победата. Правителството отхвърля това твърдение.