До 500 гимназии във Франция остават затворени заради липса на безопасни условия

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Между 400 и 500 гимназии във Франция ще останат изцяло или частично затворени утре, защото не са осигурени необходимите условия за безопасност. Това заяви министърът на образованието Едуар Жефре, цитиран от Франс прес.

От началото на ученическите протести 24 учебни заведения са били подпалени или разграбени, а 78 служители на образователната система са ранени, съобщи министърът пред телевизия „Франс 2" и радио „Франс Ентер", цитирани от БТА.

В петък между 400 и 500 гимназии са преустановили занятията. Очаква се приблизително толкова да останат затворени и утре, но в част от тях учебният процес ще се възстановява постепенно.

Ученическите протести на места бяха съпътствани от сблъсъци и прояви на вандализъм.