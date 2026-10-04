15-годишен заподозрян за нападение със запален спрей срещу жена в Марсилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

15-годишен ученик беше изправен днес пред съдия в Марсилия по подозрение, че е нападнал жена със запален аерозолен спрей по време на ученическите протести. Прокуратурата поиска да му бъде повдигнато обвинение за „жестоко деяние" и да остане в предварителния арест, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Нападението е извършено в четвъртък сутринта близо до гимназия „Колбер". Видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показва как 40-годишната жена се намесва, когато група младежи се опитва да разбие автобусна спирка.

Според прокуратурата маскираният ученик се приближил до нея и насочил към лицето ѝ аерозолен спрей, който запалил със запалка. Жената, която работи като социален помощник, е получила изгаряния по лицето.

Младежът учи в гимназия „Колбер" и досега не е бил известен на полицията и съдебните власти. Задържан е в петък вечерта. По данни на прокуратурата веднага признал извършеното и изразил „дълбоко съжаление", след като осъзнал тежестта на постъпката си.

Пред телевизия Бе Еф Ем Те Ве пострадалата разказа, че се опитала да разубеди група момичета да разбият спирката.

„Не очаквах подобно насилие", каза тя. „Той не се прицели в дрехите ми, нито в краката ми. Прицели се в лицето ми. Защо?"