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Три земетресения разтърсиха Южна Турция, най-силното е с магнитуд 5,2

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Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южния турски окръг Османие Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южния турски окръг Османие, след като два по-слаби труса бяха регистрирани в съседния окръг Адана. Земетресенията предизвикаха силна паника, но засега няма данни за пострадали и щети, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Най-силният трус е станал в 14:43 ч. турско и българско време на дълбочина 7 километра, според Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Епицентърът е в селището Сумбас, на около 55 километра от град Османие.

Земетресението е усетено осезаемо и в окръзите Килис, Хатай и Шанлъурфа, съобщи „Хабер 7".

По-рано, в 14:19 ч., два последователни труса с магнитуд 4,9 и 4,8 разтърсиха Адана.

Засега няма данни за неблагоприятни последици нито в Адана, нито в Османие, заяви министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи пред „А Хабер". В района са изпратени екипи на АФАД и други служби.

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южния турски окръг Османие

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