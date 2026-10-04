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Русия: Засилваме ударите по Киев и други части на Украйна

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Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

Русия ще засили ударите по Киев и други части на Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната в отговор на заявеното от Володимир Зеленски намерение да удвои атаките срещу руските петролни рафинерии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според ведомството руските сили ще атакуват по-интензивно военни обекти, предприятия от отбранителната промишленост и свързаната с тях инфраструктура.

В интервю за Ройтерс, публикувано вчера, украинският президент заяви, че ударите по рафинериите ще бъдат удвоени в отговор на руската въздушна кампания. Според Зеленски тя цели да принуди жителите на Киев и други градове да напуснат домовете си. Той подчерта, че украинските сили няма да атакуват цивилни.

През последните седмици Русия засили нападенията срещу инфраструктурата в украинската столица, включително мостове над Днепър. Ударите сериозно нарушиха ежедневието на близо трите милиона жители на Киев преди настъпването на зимата.

Руското министерство твърди, че последните атаки са отговор на украински удари срещу цивилни обекти в Русия. И Москва, и Киев отричат да атакуват цивилни, отбелязва Ройтерс.

Владимир Путин

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