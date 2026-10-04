Австралия разследва пилота на Flydubai

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Австралийските власти разследват връзките между страната и втория пилот на Flydubai, който се е опитал да поеме контрола над самолет, пътуващ за Израел.

Твърди се, че вторият пилот е нападнал капитана с брадва по време на полет от Дубай до Тел Авив, преди пътници да успеят да го обезвредят и да помогнат за поемането на контрола над самолета, съобщава Би Би Си.

Австралийските власти не са посочили името на втория пилот, който беше идентифициран от няколко медии като Хамам ал Хамами. Прокуратурата в Обединените арабски емирства заяви, че разследва инцидента и възможните мотиви за него.

В изявление пред телевизията Австралийската федерална полиция (AFP) потвърди, че разследва „връзките на мъжа с Австралия".

В разследването участват щатската полиция и службата за сигурност на страната. От AFP посочиха, че допълнителна информация ще бъде предоставена „в подходящия момент".

Според източници, запознати със случая и цитирани от австралийски медии, вторият пилот е получил студентска виза през 2014 г. и е учил в Австралия между 2015 и 2017 г., след което е напуснал страната.

Австралийската обществена телевизия ABC съобщи, че студентската му виза е била анулирана през 2019 г., тъй като той вече не е бил записан в учебно заведение и съответно не е отговарял на условията за нея.

Служители, занимаващи се с борбата с тероризма, ще проверят дали мъжът се е радикализирал по време на престоя си в Австралия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че той е бил гражданин на Оман.

Полетът от Дубай до Тел Авив на 30 септември е превозвал повече от 170 пътници за Израел.

Около два часа и половина след началото на полета самолетът рязко е загубил височина и се е спуснал с 17 000 фута (5200 метра), след като вторият пилот от Оман е нападнал капитана с брадва, съобщи главният прокурор на ОАЕ. Капитанът на самолета Смит Маччхар разказа как е лежал ранен на пода, когато е разбрал, че самолетът губи височина и трябва да действа.

„Казах си, че трябва да направя последен опит да отворя вратата отвътре", разказа той. Това позволило на пътниците да влязат в пилотската кабина.

Двама резервни пилоти впоследствие са приземили безопасно самолета в Саудитска Арабия. Маччхар, който е индийски гражданин, е откаран в близка болница, а след това е транспортиран със самолет до Абу Даби. Според информацията той е в стабилно състояние.

Вторият пилот е бил арестуван след аварийното кацане и е разпитван от саудитските власти, съобщи Нетаняху.

Главният прокурор на ОАЕ Хамад Саиф ал Шамси заяви в събота, че се води разследване за установяване на обстоятелствата, мотивите и евентуалните връзки, свързани с инцидента.

Той каза, че разследването е установило, че вторият пилот се е опитал да извърши „терористичен акт", съобщи държавната информационна агенция на ОАЕ.

В дните след нападението излязоха нови подробности за професионалната биография на втория пилот.

Докато е работил за друга авиокомпания – Oman Air, американски медии съобщиха, че Ал-Хамами е бил отстранен от пилотско обучение заради опасения, свързани с радикалните му възгледи. След това му е била дадена друга длъжност в националната авиокомпания на Оман.

Известно е също, че от 2020 г. той е учил дистанционно в Buckinghamshire New University във Великобритания.

През 2023 г. е завършил специалност „Управление на авиацията", съобщи университетът. Оттам уточниха, че той не е преминавал обучение за пилот в учебното заведение.