Тръмп за смяната на часа: Това е глупаво, неудобно и в някои случаи много скъпо

“Хората са уморени да сменят часа два пъти годишно... Това е глупаво, неудобно и в някои случаи много скъпо.” С тези думи Доналд Тръмп увеличи натиска върху републиканците в Сената да въведат лятното часово време за постоянно в САЩ. Президентът разкритикува един от членовете на Сената за забавяне на законодателството за прекратяване на смяната на часовника.

Президентът призова републиканския сенатор Том Котън да подкрепи законопроекта за постоянно въвеждане на лятното часово време. Той каза, че документът вече е одобрен от Камарата на представителите, но все още не е внесен за гласуване в Сената. Котън се противопоставя на мярката, заявявайки, че тъмните зимни сутрини влияят негативно на здравето и благосъстоянието на американците.

“По някаква причина Том спира законопроекта, а в Сената това е много лесно, нужен е само един! Той трябва да бъде приет с огромно мнозинство”, добави американският лидер. Тръмп дори публикува това, което той твърди, че е телефонният номер на Котън, докато умоляваше жителите на Арканзас да го притиснат.

Президентът на САЩ отбеляза, че фермерите и представителите на професионалния и аматьорския спорт подкрепят премахването на смяната на часовото време.

През 1974 г. Конгресът на САЩ за кратко прие целогодишно лятно часово време в отговор на енергийната криза в страната. Но Конгресът отмени закона по-малко от година по-късно поради съображения за безопасност, тъй като децата пътуваха до училище преди изгрев-слънце.

“Тъмнината при постоянното лятно часово време би била особено вредна за учениците и работещите американци. Както видяхме през 1974 г., децата щяха... да ходят на училище в непрогледен мрак”, каза Котън.

Проучване на Центъра за изследване на обществените въпроси AP-NORC от 2025 г. показва, че ако бъдат принудени да избират, повечето американци биха предпочели да запазят допълнителния час дневна светлина вечер.

В световен план само около една трета от страните прилагат някаква форма на лятно часово време, като по-голямата част от тях се намират в Европа. На Стария континент само Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Исландия, Русия и Турция не преминават към лятно часово време, а в Африка Египет е единствената държава с лятно часово време.

Дебатът за това дали държавите от ЕС да връщат стрелките, от години е в застой, тъй като не може да се стигне до съгласие кое време да остане стандартно. Още през 2018 г. ЕК предложи да отпадне смяната на часа, а после зелена светлина дойде и от ЕП. Преговорите обаче всеки път се провалят - южни страни като Испания настояват ЕС да запази лятното часово време, докато северните държави подкрепят стандартното.

