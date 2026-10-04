Йеменското правителство обяви началото на мащабна военна операция срещу подкрепяните от Иран йеменски хуси

хМащабна военна операция срещу подкрепяните от Иран йеменски хуси, обяви лидерът на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен. Целта е отвоюване на териториите, които те контролират, съобщи в телевизионно обращение председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Регионални и западни представители по-рано съобщиха пред Ройтерс, че Саудитска Арабия и съюзниците ѝ в Йемен планират офанзива срещу хусите, като саудитските сили ще водят въздушните операции, а йеменските ще воюват по суша.

„Днес обявявам началото на военните операции за отвоюване на останалата територия на републиката и разширяване на властта на държавата и нейните институции върху цялата национална територия", заяви ал Алими.

Саудитска Арабия се включи в гражданската война в съседен Йемен през 2015 г., начело на арабска коалиция в подкрепа на международно признатото правителство, което хусите бяха прогонили от столицата Сана.

Постигнатото през 2022 г. примирие до голяма степен се спазваше до тази година, когато на фона на войната между Иран и Израел подкрепяните от Техеран хуси започнаха въздушни атаки срещу саудитски кораби и петролна инфраструктура, разширявайки конфликта в региона.

Въпреки че Саудитска Арабия и йеменските ѝ съюзници подготвят контранастъпление, хусите засега продължават да напредват. Преди няколко седмици при светкавична офанзива по крайбрежието те превзеха стратегическия проток Баб ел Мандеб, а правителствените сили се разпаднаха.

Баб ел Мандеб е южният вход към Червено море и ключов морски маршрут между Средиземно море и Азия, който тази година придоби още по-голямо значение като алтернатива на Ормузкия проток, който на практика е затворен заради конфликта с Иран.

През последните 48 часа хусите са завзели позиции в района на стратегически височини край йеменския град Таиз, съобщиха военни представители. Те са напреднали към последния път, свързващ града с Аден, където се намира подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство.

Ако хусите поемат контрола над пътя между Таиз и Аден, градът може да се окаже фактически под обсада. Таиз е третият по големина град в Йемен, в него живеят стотици хиляди цивилни, като освен това там са разположени и хиляди правителствени военнослужещи.