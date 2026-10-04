"Съветският Распутин" Анатолий Кашпировски, в когото вярваха и у нас, остави сираче на 1 година (Обзор)

Смятаният за екстрасенс и лечител Анатолий Кашпировски почина на 87-годишна възраст. Информацията за обстоятелствата около смъртта му все още е откъслечна. Някои източници съобщават, че той е починал у дома от остра сърдечна недостатъчност, докато други твърдят, че сърцето на Кашпировски е спряло в болница "Боткин".

Когато Едуард Гибън пише епичния си труд "Възход и упадък на Римската империя", той се позовава на писмени източници: мемоари, епични поеми и исторически хроники. Но тези, които изучават падането на империята СССР, вероятно ще се обърнат не към книги, а към видеозаписи. В тази видеореволюция на прага на разпада на Съветския съюз Анатолий Кашпировски играе ролята на Распутин,

лудия старец, обявен от някои за светец

Това е обяснението на американския журналист Дейвид Ремник в книгута му "Гробът на Ленин", за която получи "Пулицър" през 1994 г.

В нея той пише, че през цялата хилядолетна история на Русия винаги е имало място за лечители, визионери и т.нар. юродиви, които сега бихме нарекли просто луди. Те обикновено придобиват значение по време на периоди на бързи промени, катаклизми и смут.

В последните години на царския режим в Русия неграмотният сибирски селянин Распутин успява да убеди царското семейство, че притежава чудодейни сили. Те вярват, че Распутин лекува престолонаследника от хемофилия.

Но докато хипнотичното влияние на Распутин е ограничено до царското семейство и висшето общество, Кашпировски, като жител на глобалното село, се стреми да обхване целия свят.

Неговите "здравни сеанси" са гледани от 300 милиона телевизионни зрители

в СССР и Източна Европа. След 1986 г. в България започна да се излъчва пълната програма на съветската телевизия, така че сеансите са абсолютно достъпни и у нас. През пролетта на 1990 г. той посещава България и се среща с Ванга в Рупите. Говори с възхищение за българската пророчица. Нарича я "перлата и мъдростта на България" и "щастие за страната си и света".

Кашпировски пълни огромни концертни зали и футболни стадиони. Провежда "приемни" в клиниката си в продължение на години, но в края на 1989 г., когато икономиката е в упадък и хората започват да говорят за настъпването на ново "Смутно време", партийните шефове, отговарящи за телевизията, решават, че е време да забавляват хората с някакъв различен спектакъл – например телевизионен лечител.

За смъртта на 3 октомври на Анатолий Кашпировски, съобщи телевизионният водещ Андрей Малахов в своя телеграм канал. "Анатолий Михайлович Кашпировски почина. Да почива в мир!", пише той.

Според телеграм канала Mash "лечителят" е починал в интензивното отделение на болница "Боткин", където е бил приет на 29 септември с оплаквания от рязко спадане на кръвното налягане.

SHOT обаче твърди, че Кашпировски е починал в дома си в 6,40 ч сутринта московско време от остра сърдечна недостатъчност. "Роднини извикали линейка за легендарния "екстрасенс", но не успели да го спасят", се посочва в изданието.

Официалният му представител и директор на сеансите Сергей Рудих отрича причината за смъртта, съобщена в медиите. "Нямаше сърдечни проблеми", каза той пред RT.

В разговор с ТАСС Рудих съобщи, че кръвното налягане на психотерапевта е спаднало рязко и той е бил откаран с линейка в болницата, където е починал.

"Няколко месеца преди смъртта си Анатолий Кашпировски е претърпял спешна операция.

Най-видният "магьосник" на СССР е диагностициран със злокачествен тумор",

обясни SHOT.

Няколко месеца по-рано "лечителят" изпитва силна коремна болка. След спешна хоспитализация лекарите поставят стент и вземат биопсия, резултатите от която разкриват тумор.

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в украинското село Ставница. След като завършва Медицинския институт във Виница през 1962 г., той си намира работа в местна психиатрична клиника. През 1975 г. страда от тежък панкреатит. През това време сериозно се занимава с вдигане на тежести и постига стандарт за майстор на спорта.

В края на 80-те и началото на 90-те години Кашпировски ръководи националните, а след това и международните психотерапевтични центрове в Киев. Възходът му до национална слава започва през 1988 г. с няколко експериментални телевизионни сеанса на хипноза. Само година по-късно Централната телевизия на СССР започва да излъчва "здравни сеанси с психотерапевта Анатолий Кашпировски", където той дистанционноуж е излекувал многомилионна аудитория.

"Започнахме да се подготвяме за предаването на Кашпировски рано сутрин. Поставяхме буркани с вода пред телевизора. Допирахме болните места по телата си директно на екрана. Така синът ми излекува нощното си напикаване, въпреки че всички лекари бяха отхвърлили тази възможност", спомня си Адиля Матвеева, жителка на Казан, в разговор с РИА "Новости".

Кашпировски гастролира в Русия и в чужбина, но през 1993 г. първият президент на Русия Борис Елцин забранява "масовите лечебни сеанси, включително тези с използване на медиите". След това психотерапевтът е принуден да спре да се изявява в Русия,

продължавайки работата си в Съединените щати и Полша

Според Post Кашпировски "е бил приказно богат". Самият той признава, че притежава 150 коли, половината от които японски, а другата половина американски. По-късно той раздава много от тях.

От 2020 г. Кашпировски започва да излъчва "лечебни сесии" в своя YouTube канал. Преди две години той възобновява публичните срещи с фенове, обещавайки им "изцеление".

Според Mash Кашпировски е провел последната си среща с фенове през юни тази година. По време на сесиите лечителят е използвал различни техники. Например, за да се бори с излишното тегло, той "затяга гайки с невидими ключове", а за да нормализира пулса, предлага "изкачване на невидими върхове". Кашпировски лекувал и проблеми със зрението с песните на Александър Малинин, съобщи SHOT.

По време на своите "лечебни" сеанси той премахва алергиите с радикален метод – бори огъня с огън. Пациентите носят дразнещи вещества със себе си, слушат кратка реч на Кашпировски и след това падат на пода, изправяйки се отново уж напълно здрави.

Поради здравословни проблеми психотерапевтът отменил всичките си сеанси за септември тази година, които планирал да проведе след операция за отстраняване на злокачествен тумор. Според SHOT парите за закупените билети са възстановени. Освен това "лечителят" планирал да проведе нов сеанс в Русия този декември, но кога точно и къде така и не било обявено навреме.

Методите на Кашпировски са редовно и остро критикувани в научните и медицинските среди. Например Руската академия на науките (РАН) нарича сеансите му псевдонаучни.

В същото време Кашпировски твърди, че лекува хора, използвайки "точни науки".

Заслужава да се отбележи, че през 2006 г. съд в Челябинск глобява Кашпировски с 1700 рубли по член 6.2 от Кодекса за административните нарушения ("практикуване на традиционна медицина (лечение) в нарушение на установения закон").

Кашпировски е бил женен три пъти. Първата му съпруга е Валентина, която ражда син Сергей и дъщеря Елена. Бракът им се разпада в края на 80-те години.

През 90-те години на миналия век психотерапевтът

изпраща сина си да учи в САЩ, където скоро се мести и дъщеря му,

лекарка. Както Кашпировски признава в интервю за Lenta.ru през 2019 г., това решение се оказва грешка. Елена дълго време се бори да си намери работа в областта си в Съединените щати, което кара нея и съпруга да се преместят в Канада, където тя умира.

Кашпировски се жени втори път през 1992 г. за жена, родена в Чехия, на име Ирина. Връзката им обаче се влошава поради липсата на общи интереси. През 2003 г. Ирина се завръща в родината си.

Същата година в живота на Кашпировски влиза Гулизар Чалбашова, 33 години по-млада от него. Първоначално тя заема позицията на негова асистентка, но с течение на времето започват романтична връзка. Психотерапевтът нарича новата си приятелка свое "слънце".

След като официално се развежда през 2014 г., Кашпировски се жени за Чалбашова, а през 2025 г. двойката се сдобива дъщеря Елина. Според SHOT "лечителят" е прехвърлил двустайния си апартамент в Москва на третата си съпруга и е дал всичките си хонорари.