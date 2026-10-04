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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23674493 www.24chasa.bg

Голям пожар избухна в къмпинг на италианското езеро Гарда

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Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Германски пожарникари помогнаха по време на ваканцията си за овладяването на голям пожар тази сутрин в къмпинг на популярното за туристите езеро Гарда в Северна Италия, предаде Франс прес, като се позова на местната пожарна служба и на местните власти, съобщава БТА. Най-малко един човек е ранен.

Съобщено бе, че пожарът е засегнал 20 бунгала, няколко автомобила и част от намиращата се в околността растителност.

Властите уточниха, че сред взелите участие в борбата с огъня са били и четирима германски пожарникари, дошли на ваканция в Италия.

Гасене на пожар Снимка: Pixabay

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