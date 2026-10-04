Избирателната активност на общите избори в Босна и Херцеговина е 32 процента към 17 ч местно време

Избирателната активност на общите избори в Босна и Херцеговина е 32,20 процента към 17 часа местно време (18 ч българско), съобщи босненската Централна избирателна комисия в съобщение, цитирана от БТА.

До този час в избирателните секции в цялата страна са гласували общо 1 097 589 души. Съобщено само за една нередност в изборния процес, но полицията е установила, че става въпрос за инцидент, каза говорителят на босненската полиция Лейла Екинович пред агенция ФЕНА.

Неправителствената организация "Под лупа", която е и наблюдател на изборите, съобщи на сайта си, че в 16 процента от избирателните секции е имало технически проблеми при използването на нововъведените машини за биометрична идентификация и сканиране на бюлетините. Повечето секции са преодолели проблема и продължават да работят с машините.

От "Под лупа" отбелязват, че изборна нередност, която се повтаря традиционно от изборен цикъл в изборен цикъл, е гласуването в семейството, което е регистрирано на 37,9 процента от избирателните места в страната (до 25 случая), също така, една и съща личност оказва помощ на по-голям брой избиратели да гласуват (12 процента) и липсата на удостоверение, че помощ при гласуването е необходима (24,1 процента). Потвърдено е, че в 6,7 процента от изборните секции уред за идентификация е предотвратил неправилното предоставяне на помощ.

Oбщо 3,4 милиона босненски избиратели имат възможност да определят бъдещето на страната си, като отидат до избирателните урни днес. Отделно от около 1,6 милиона босненци, живеещи в чужбина, за гласуване са се регистрирали около 48 хиляди души. Вотът е за трима членове в босненското Президентство, които представляват трите държавотворни народа – сърби, хървати и бошняци. Босна също така избира тази неделя и общо 518 депутати в държавния парламент и в парламентите на двете съставни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватската федерация), както и представители в кантоналните парламенти.

Избирателните секции отвориха врати в 7 ч. местно време (8 ч. българско време) и ще останат отворени до 19 ч. (20 ч. българско време). До по-късно ще работят няколко секции, които не са успели да отворят навреме сутринта.

В цялата страна са открити общо 5569 избирателни секции, от които 5121 са редовни, а 385 са мобилни. Босненците в чужбина ще имат възможност да гласуват в общо 20 дипломатически представителства в 13 държави.

За наблюдение на изборите в Босна са акредитирани общо около 30 хиляди чуждестранни и босненски наблюдатели.

След междуетническата война в Босна 1992-95 година съгласно Дейтънското мирно споразумение Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.