Прогнозата на Криста Пайк остава неясна след провалената екзекуция

Американската убийца Криста Пайк остава в критично състояние в болница, а прогнозата за състоянието й все още е неясна след неуспешното й екзекутиране. Това съобщи адвокатът й в неделя.

В интервю за CNN в неделя сутринта адвокатът на Пайк Стивън Ферел заяви, че лекарите все още се опитват да изчистят от организма й две дози пентобарбитал.

50-годишната Пайк е осъдена на смърт, след като е призната за виновна за убийството на Колийн Слемър през 1995 г.

В сряда тя оцеля при два опита за екзекуцията й и беше откарана в болница в Нешвил, щата Тенеси.

„Тя все още е в болница, на апарат за изкуствено дишане, в критично състояние. Наистина не знаем каква е прогнозата и може да не знаем още няколко дни", каза Ферел.

Той заяви, че не смята, че Пайк е идвала в съзнание в нито един момент, като допълни, че получава информация за състоянието й чрез медицинския й представител, а не директно от лекарите. Самият адвокат не я е посещавал.

„Тя е под охрана. Не съм сигурен кой може да я е виждал", каза той. Властите все още не са заявили дали ще направят нов опит да екзекутират Пайк. Те не са дали и обяснение какво точно се е объркало при процедурата. Губернаторът на Тенеси Бил Лий обаче спря всички екзекуции до края на годината, а ръководителят на затворите в щата обяви в събота, че ще подаде оставка.

„Ако тя се възстанови – а може и да не се възстанови напълно – може да има въпроси относно нейната дееспособност. Просто не знаем нищо от това", каза Ферел. „Не сме водили никакви разговори по този въпрос. До този момент прокуратурата на Тенеси не ни е дала никакви индикации какви са намеренията й", добави той.

Адвокатът призова губернатора да замени смъртната й присъда с доживотен затвор „поне като минимум".

„Тя преживя мъчителен опит за екзекуция. Прекарала е повече от 30 години в затвора, през по-голямата част от това време в изолация", каза той.

„В момента не знаем и може би никога няма да разберем, на какви мъчения е била подложена по време на неуспешната екзекуция", добави адвокатът.

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип е пребила, измъчвала и убила 19-годишната Слемър през 1995 г. Година по-късно тя е осъдена на смърт.

Майката на Слемър, Мей Мартинес, пътувала до Нешвил за екзекуцията, която се състоя въпреки последните опити за спирането й. Мартинес, която подкрепяше смъртната присъда на Пайк, заяви пред местната медия WJXX, че „се е разплакала", след като разбрала, че екзекуцията не е успяла.

„Мисля, че щатът ми дължи голямо извинение", каза тя.

Департаментът за затворите в Тенеси защити използването на смъртоносни инжекции, като заяви: „Протоколът не позволява допълнителни процедури извън тези, които бяха извършени."

Адвокатите на Пайк по-рано предупредиха, че медицинската й история и анатомичните й особености – включително тромбоцитозата, състояние, свързано с повишено съсирване на кръвта, както и малките й вени – създават риск тя да изпита „ненужна" болка и страдание при смъртоносна инжекция.