Мерц обяви нови 1,3 милиарда евро помощ за Украйна

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Германският канцлер Фридрих Мерц обяви днес, по време на посещението си в Киев, нов помощен пакет за Украйна на стойност повече от 1,3 милиарда евро, предаде Асошиейтед прес.

Мерц обяви помощта на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

Въздушната война повиши интензитета си и Москва застрашава градове из цяла Украйна с балистични ракети и реактивни дронове, които са трудни за прехващане. Киев поразява петролни обекти и складове на компании в Русия, пише БТА.

Около един милиард евро от новата германска помощ е военна помощ, предназначена за оръжия с голям обсег, бойни дронове и сателитни технологии, "за да може Украйна да поразява руските установки", каза Фридрих Мерц на пресконференция. Освен нея Германия отпуска и около 350 милиона евро енергийна помощ преди зимата, която да бъде използвана за генератори, подстанции и ремонтни дейности, поясни германският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двете страни са подписали и 15 споразумения на стойност над 8,5 милиарда евро, които са ориентирани към сътрудничеството в сферата на сигурността, производството и доставките на оръжия, както и разширяването на усилията за борба с дроновете.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес руския президент Владимир Путин да сложи край на атаките си срещу Украйна и да покаже готовност за преговори, предаде ДПА.

Мерц отправи този си призив от Киев.

"Господин Путин, сложете край на тази безсмислена война! Готови сме за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването на тази война. Тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна обаче трябва да спрат", призова Мерц.

Мерц посети украинската Национална академия на науките в Киев, която бе поразена при руска атака. При атаката срещу академията бе убита една жена и бяха ранени шестима души. Избухналият вследствие на атаката пожар унищожи два етажа на историческата сграда, която се намира на около 140 метра от германското посолство в Украйна.

По време на посещението на Мерц в Киев руски атаки станаха причина за обявяването на няколко тревоги за дронове. Дрон порази Северния мост на Киев, на около 5 км от местоположението на германския канцлер.

На съвместна пресконференция с украинския президент, Мерц заяви, че руските заплахи и атаки няма да го спрат да посещава Украйна. "Няма да ни уплашат", каза той.

Руското външно министерство призова чужденците да напуснат Киев с оглед на скорошни нападения.

Мерц заяви, че не знае дали предупрежденията на Москва са директно свързани с неговото посещение, но изтъкна, че няма да повлияят на плановете му.

Канцлерът каза, че е бил информиран за три тревоги за дрон по време на посещението му, но не е бил отведен в укритие.