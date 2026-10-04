Тръмп създаде специални сили, които да пазят лидерството на САЩ в изкуствения интелект

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нова структура, наречена „Сили за свръхинтелект" (Super Intelligence Force – SIF), която ще координира действията на федералното правителство в областта на изкуствения интелект, предаде ДПА.

Тръмп съобщи за инициативата в социалната си мрежа Truth Social, като заяви, че целта на новия орган е да гарантира, че САЩ „ще продължат да бъдат световен лидер в областта на свръхинтелекта".

В ръководството на SIF президентът посочи директора на националното разузнаване Джей Клейтън, председателя на Федералната търговска комисия Андрю Фъргюсън, главния технологичен директор на Пентагона Емил Майкъл и директора на Службата за управление на персонала Скот Купър. Структурата ще се отчита директно пред Тръмп и началника на канцеларията на Белия дом Сузи Уайлс, съобщава БТА.

Новият орган ще координира взаимодействието на правителството с потребители, организации, защитаващи обществения интерес, религиозни общности, оператори на критична инфраструктура и компании за изкуствен интелект.

Още миналия месец Тръмп обяви намерението си да създаде „сили за изкуствен интелект", но впоследствие започна да използва термина „свръхинтелект" вместо по-разпространеното понятие „изкуствен интелект".

Създаването на структурата идва на фона на засилващи се предупреждения за рисковете, свързани с развитието на технологията. Те се засилиха след кибератаки, извършени от автономни агенти с изкуствен интелект. Представители на технологичния сектор предупредиха, че загубата на контрол върху мощни ИИ системи може да доведе до голям брой жертви.

Тръмп обаче се противопоставя на призивите за забавяне на развитието на изкуствения интелект. Според него САЩ изпреварват Китай в тази област и трябва да запазят водещата си позиция.

Администрацията му определя предупрежденията за опасностите от ИИ като прекалено тревожни и подкрепя саморегулирането на сектора. На среща на Тръмп с ръководители на компании за изкуствен интелект миналата седмица Клейтън заяви, че запазването на американското лидерство в тази област е най-важният приоритет за националната сигурност.