ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко трима са убити при руски атаки с дронове...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23675198 www.24chasa.bg

След инцидента с "Флайдубай": Нетаняху нареди проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел

1208
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Нетаняху нареди проверките след инцидента тази седмица с полет на авиокомпания "Флайдубай".

Премиерът натовари ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел, се казва в изявление на канцеларията му.

Бенямин Нетаняху

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха