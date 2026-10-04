Русия обяви, че днес е свалила 280 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха днес 280 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

"Днес, от 8 часа московско време до 20 часа силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 280 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Курска, Белгородска, Смоленска, Брянска, Калужка, Тулска, Орловска и Ростовска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, и над акваториите на Черно и Азовско море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.