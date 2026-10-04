Нямало изненади в гласуването за тричленното президентство в Босна и Херцеговина

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Няма изненади в резултатите от гласуването на общите избори в Босна и Херцеговина, сочат данните от предварителното преброяване на босненската Централна избирателна комисия (ЦИК). Резултатите са от обработени 1 291 004 бюлетини, съобщи председателят на ЦИК Йован Калаба.

В надпреварата за представител на бошняците в тричленното Президентство води кандидатът на умерената Социалдемократическата партия (СДП) Денис Бечирович, който бе на поста и в последния мандат на институцията. На второ място остава кандидатът на националистическата бошняшка Партия на демократичното действие (ПДД) Бакир Изетбегович.

На първо място в битката за представител на хърватите в Президентството засега е Дарияна Филипович от националистическата Хърватска демократическа общност на Босна и Херцеговина (ХДО на БиХ), докато на второ място остава кандидатът на умерената партия Демократичен фронт Славен Ковачевич.

За втори мандат като представител на сърбите в Президентството се класира Желка Цвиянович от управляващия в Република Сръбска националистически Съюз на независимите социалдемократи (СНСД), сочат предварителните резултати на ЦИК. На второ място е Маринко Божович от умерената Сръбска демократическа партия (СДП).

Предварителното преброяване на гласовете сочи кандидата на СНСД за президент на Република Сръбска Саво Минич като победител. Следва го кандидатът на СДП Бранко Блануша.