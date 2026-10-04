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Най-малко трима са убити при руски атаки с дронове...

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23675359 www.24chasa.bg

Най-малко трима са убити при руски атаки с дронове в Украйна

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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Най-малко трима души бяха убити и шестима бяха ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха днес украинските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

Руските сили увеличиха интензитета на атаките си срещу украински градове през последните седмици.

Основни украински градове като Киев, Харков и Одеса са приоритетни мишени на руските въздушни удари с дронове и балистични ракети.

Руското министерство на отбраната обяви днес, че руските сили ще засилят ударите си по Киев и други части на Украйна.

След най-скорошните атаки с дронове украинските власти предупредиха гражданите да не публикуват видеа или снимки на руски атаки с дронове или ракети в социалните мрежи, защото може да бъдат използвани за подобряване на ефективността на бъдещи нападения.

Дрон - снимката е илюстративна

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