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И посолството на Черна гора остава в Киев

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Киев

По-рано днес посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви, че посолствата на всички страни членки ще продължат да работят в Киев въпреки руските заплахи

Посолството на Черна гора в Киев ще продължи да работи, съобщи Министерството на външните работи на страната, цитирано от агенция МИНА, предава БТА.

По-рано днес посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова заяви, че посолствата на всички страни членки ще продължат да работят в Киев въпреки руските заплахи, напомня агенцията.

Министерството на външните работи на Черна гора, която е кандидатка за членство в ЕС, заяви в мрежата Екс, че Подгорица се е присъединила към съвместната позиция на дипломатическите мисии в Киев.

Министерството добави, че Черна гора изразява безпокойство във връзка със заплахата на руското външно министерство срещу дипломати и чуждестранни граждани в Украйна.

"Русия е обвързана с Виенската конвенция и международното хуманитарно законодателство. За каквато и да е причинена вреда единствена отговорна ще бъде Русия. Ние оставаме в Киев", подчертава черногорското външно министерство.

Вчера Русия отново призова дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица и предупреди, че въоръжените ѝ сили ще продължат да нанасят „масирани ответни удари" по военни цели в града и в други части на Украйна.

Киев

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