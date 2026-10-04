Зеленски се съгласи да има разговори със САЩ и Русия до края на октомври

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че Киев се е съгласил да участва в тристранни технически разговори със САЩ и Русия, предложени от Вашингтон да се проведат до края на октомври. Междувременно двете страни продължават преговорите в опит да сложат край на войната, продължаваща вече четвърта и половина година.

Зеленски, който говори на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, каза, че в събота е разговарял с американски преговарящи и е потвърдил готовността на Украйна да подкрепи предложения график, пише turkiyetoday.

По думите му Вашингтон е представил предложението и на Москва, но Русия все още не е отговорила.

Според Зеленски американски представители поддържат контакт както с Киев, така и с Москва за провеждането на тристранна среща на техническо ниво преди ноември.

Той заяви, че Украйна е готова да бъде домакин на разговорите в Обединените арабски емирства или на друго място, предложено от американската страна, но не уточни допълнително нито датата, нито мястото на срещата.

ОАЕ вече са били домакин на преговори, свързани с войната, с посредничеството на САЩ. Миналия месец Кремъл заяви, че тристранни разговори могат да се проведат през октомври. Тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва не изключва подобна възможност в „обозримо бъдеще".

Новият опит за подновяване на преговорите идва след като водените от САЩ мирни усилия забуксуваха през последните месеци, а вниманието на Вашингтон беше насочено към конфликта с Иран.

Украйна заяви, че през този период Русия е засилила въздушните атаки срещу страната. Предишните кръгове на преговори не доведоха до съществен напредък, като Москва отказва да се откаже от условията, които Киев и съюзниците му определят като максималистични.

По повод последните атаки срещу Украйна Зеленски заяви, че Киев ще продължи да отговаря на руските удари, включително на атаките срещу мостове в украинската столица, които продължават вече четири поредни дни.

Той каза, че не е бил изненадан от цялостния подход на Русия към войната, а от конкретните цели, които тя избира. Като пример посочи удари по логистични центрове, включително на компаниите „Нова поща" и „Укрпоща".

Зеленски заяви, че Украйна е отговорила с удар по руската компания Wildberries, и попита дали Москва очаква атаките срещу мостове да останат без отговор.

По думите му Русия продължава да атакува и цивилна инфраструктура, включително центрове за данни и съоръжения на мобилните мрежи.

Зеленски обвини руския президент Владимир Путин, че следва политика на постоянна ескалация, която според него е основната цел на руския лидер.

Той заяви, че тази динамика опровергава тезата, че войната може да бъде прекратена единствено чрез дипломатически призиви към Путин. Според Зеленски подобен подход „просто няма да проработи".