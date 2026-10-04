Самолет рисува карта на Земята в небето над САЩ

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Самолет в момента рисува с траекторията си карта на Земята в небето над американския щат Оклахома.

Машината е Cessna Skylane RG с регистрация N1810R. Тя е излетяла от Siloam Springs в 12,22 ч. местно време, като дестинация не е посочена. В пиковия момент полетът е следен от 15 484 души на живо в платформата за полети Flightradar24.

Данните показват, че самолетът е частна собственост. Произведен е през 1978 г. и е на 48 години, а серийният му номер е R18200569.

Това не е първият необичаен полет на същия самолет. През септември N1810R привлече вниманието, след като траекторията му над границата между Оклахома и Арканзас очерта Мона Лиза в небето.

Тогава американски медии съобщиха за необичайния полет, продължил близо четири часа. Маршрутът на Cessna-та постепенно оформил силуета на прочутия портрет на Леонардо да Винчи.

Сега пилотът отново използва небето като платно, но този път траекторията на самолета оформя значително по-мащабна фигура – карта на Земята.