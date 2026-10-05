САЩ изтеглиха бомбардировачите Б-1 от базата "Феърфорд" заради опасения за сигурността

САЩ изтеглиха всички свои бомбардировачи от британската военновъздушна база "Феърфорд" и ги върнаха в постоянните им бази в Америка, след като районът около съоръжението стана обект на разследване от британската контратерористична полиция, съобщава "Дейли мейл".

Американски представител потвърди, че всички разположени във "Феърфорд" бомбардировачи са напуснали базата. По-рано там се намираха 12 самолета B-1, използвани и при американски удари срещу Иран.

Част от тях са пристигнали във Великобритания само няколко дни по-рано.

"Феърфорд" се използва като важен център за американски бомбардировъчни операции. Изтеглянето на самолетите в толкова кратък срок повдигна въпроси за причините за решението.

Американски и британски официални представители не са заявили директно, че преместването е свързано с предполагаемия терористичен заговор край базата. Въпреки това източници от британското правителство не са отхвърлили тази връзка. Случаят започна, след като край "Феърфорд" са били забелязани три подозрителни автомобила. Петима мъже на възраст между 23 и 25 години, всички британски граждани, първоначално са били арестувани по подозрение в престъпления, свързани с експлозиви.

По-късно те са били задържани по подозрение в подготовка на терористичен акт, но впоследствие са освободени под гаранция.

Междувременно в Лондон е арестуван и 25-годишен британски гражданин с ирански произход по подозрение в подготовка на терористичен акт. И той е освободен под гаранция. Разследването на британските антитерористични служби продължава.

Полицията съобщи, че при претърсването на трите автомобила не са открити самоделни взривни устройства. От превозните средства обаче е иззето количество бензин.

Особеност на случая е, че един от заподозрените сам е подал сигнал до полицията. След получаването на обаждането въоръжени полицаи са пристигнали на място и са задържали заподозрените. Заради опасения, че някои от тях може да носят жилетки с експлозиви, служителите са ги съблекли като предпазна мярка.Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „силни индикации", че Иран може да е свързан със случая, без да представя публично подробности. Иранските власти отрекоха подобни обвинения.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също заяви миналата седмица, че предполагаемият заговор „ясно включва намесата на чуждестранен актьор". Той не обвини пряко Иран, но посочи, че иранският режим открито е заплашвал американски интереси по света.

Според публикация на The Wall Street Journal американските власти са били информирани за предполагаем заговор, свързан с Иран, при който е бил набелязан американски бомбардировъчен самолет. Според същата информация е имало и предупреждение за план за убийство на персонал, намиращ се във военната база.

През юли Корпусът на стражите на ислямската революция (IRGC) предупреди, че всяка британска база, използвана за атаки срещу Техеран, би била разглеждана като „легитимна цел".В неделя Пентагонът потвърди, че всички американски бомбардировачи, разположени в "Феърфорд", са се върнали в базите си в Съединените щати.

„Оперативната сигурност не ни позволяваше да потвърдим в реално време движението на нашите сили и техника, но сега можем да потвърдим, че всички американски бомбардировачи, които бяха разположени в RAF Fairford, са преразпределени към постоянните си бази в Съединените щати", заявиха от Пентагона.

От американското военно ведомство подчертаха, че екипажите и останалите военнослужещи, които обслужват бомбардировачите B-1, B-2 и B-52, продължават да бъдат в готовност за извършване на глобални прецизни удари, включително операции, които могат да бъдат извършвани от континенталната част на САЩ.

Според американски представител, цитиран от The New York Times, решението е било свързано с предупреждения за заплаха, получени още преди около три седмици. През последните 24 часа обаче конкретната информация и усещането за непосредствен риск са се засилили, което е предизвикало тревога сред командването.

Официално Пентагонът не посочва дали изтеглянето е пряко свързано с разследвания предполагаем терористичен заговор. Случаят край "Феърфорд" остава обект на продължаващо разследване от британските антитерористични служби.