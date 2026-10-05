Пилотът на Flydubai мечтаел да разбие самолета на летище "Бен Гурион"

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Той се отказал от плана, след като разбрал, че на борда се намира член на екипажа, с когото бил близък

Пилотът на Flydubai, опитал да отвлече пътнически самолет, е планирал да разбие машината в основното летище на Израел и да причини масови жертви, съобщава "Дейли мейл", позовавайки се на израелски източници.

29-годишният Хамам ал-Хамами е нападнал капитана на самолета Смит Маччхар с аварийната брадва на борда, докато се е опитвал да поеме управлението на машината по време на полета към Израел в сряда.

Пътници и членове на екипажа са успели да се намесят и да овладеят нападателя. В разгара на инцидента самолетът е загубил около 14 000 фута височина само за 29 секунди.Според източник, цитиран от The Jerusalem Post, по време на разпит ал-Хамами е признал, че е замислял отвличането още преди да бъде назначен като пилот във Flydubai.

„Мечтата беше да се разбия на летище „Бен Гурион", заявил той според източника.

По информация на израелски медии ал-Хамами е посещавал летище „Бен Гурион" няколко пъти, включително през юли, когато според разследващите е събирал информация за евентуална атака.

Твърди се, че тогава е възнамерявал да изпълни плана си, но се е отказал, след като разбрал, че на борда има член на екипажа, с когото е бил близък.

Според италианското издание Corriere della Sera израелските служби смятат, че ал-Хамами първоначално е планирал да убие капитана зад заключената врата на пилотската кабина, след което да продължи полета към Тел Авив, без да предизвиква подозрение.

След приближаването до Израел той възнамерявал да насочи самолета към една от кулите „Азриели" в центъра на Тел Авив, в близост до комплекса „Кирия" – централния щаб на израелската армия.

Според тези твърдения планираната атака е наподобявала по замисъл нападенията от 11 септември 2001 г. в САЩ.

Ал-Хамами е започнал действията си над Йордания, приблизително 10 минути преди границата с Израел. Това би оставило изключително малко време за реакция на израелските изтребители, посочват източници.Разследването разглежда и публикации, свързвани с ал-Хамами в социалните мрежи. Според израелски представители те показват признаци на радикализация и симпатии към джихадистка идеология.

Докато е учил дистанционно авиационен мениджмънт в Buckinghamshire New University, където е завършил през 2023 г., ал-Хамами е публикувал материали, съдържащи крайни изказвания срещу жени и оправдаване на насилието.

В една от публикациите, според британски медии, се съдържат заплахи за физическа саморазправа с жена. В друга публикация насилието над жена е сравнено с руската инвазия в Украйна.

Свързан с него профил, който впоследствие е бил изтрит, според съобщенията е съдържал и публикации, свързани с тежки наказания, оправдавани с ислямското право.

Израелски представител е заявил пред The Times of Israel, че публикациите в социалните му профили показват, че той е бил „радикализиран в джихадистка идеология" и е говорил за убийството на евреи.Ал-Хамами е бил стажант в националната авиокомпания на Оман през 2024 г. Според официални представители по това време е бил отстранен от полети заради опасения, че може да е бил повлиян от радикални групировки по време на престоя си в Сирия.

Впоследствие е бил преместен на административна длъжност в Oman Air.

Според данни от негов профил в LinkedIn той е работил за Oman Air в продължение на няколко години, след което през 2025 г. е преминал обучение в Royal Air Maroc. От мароканската авиокомпания потвърдиха, че е завършил тримесечно обучение, но кандидатурата му за работа впоследствие е била отхвърлена.

Не е ясно до каква степен е била проверена биографията му при назначаването му във Flydubai.

Дипломат от Персийския залив е заявил, че ал-Хамами е преминал стандартните проверки за сигурност преди назначаването си. По информацията му обаче проверките са били насочени основно към наличието на криминални присъди и не са включвали задълбочена оценка за евентуална радикализация.Инцидентът е станал по време на полет FZ1073 на Flydubai от Дубай за Тел Авив. На борда са се намирали 182 души.

След нападението самолетът е започнал рязко и нестабилно снижение, като за 29 секунди е загубил около 14 000 фута височина.

Екипажът е подал общ сигнал за извънредна ситуация със стандартния код 7700. По време на полета над Саудитска Арабия е бил активиран и код 7500, който обозначава незаконна намеса или отвличане.

Самолетът е направил обратен завой и е бил отклонен към Табук в северозападната част на Саудитска Арабия, където е извършил аварийно кацане.

Видеозаписи от кабината показват паниката сред пътниците по време на инцидента.

Пътници и членове на екипажа, включително капитан Маччхар, са били определени като ключови за овладяването на ситуацията. Според официални данни на борда е имало 174 пътници.Ал-Хамами, който е роден в Обединените арабски емирства, е прехвърлен от Саудитска Арабия в ОАЕ в четвъртък. Според информацията той съдейства на разследването.

ОАЕ, които ръководят разследването, се опитват да установят дали той е действал самостоятелно или е бил свързан с екстремистка организация.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в петък, че заподозреният е бил подложен на „ислямистка радикална индоктринация".

Съветникът на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш определи нападението като „опасен терористичен акт".

Към момента властите продължават да изясняват мотивите на заподозрения, неговите контакти и дали е имал съучастници.

Ако твърденията за планирана атака срещу „Бен Гурион" и кулите „Азриели" бъдат потвърдени, инцидентът би представлявал един от най-сериозните опити за терористична атака срещу гражданската авиация в региона през последните години.