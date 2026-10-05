Флавио Болсонаро и Лула да Силва на балотаж на президентските избори в Бразилия

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Бразилският сенатор Флавио Болсонаро ще се изправи срещу президента Луиз Инасио Лула да Силва на втория тур на президентските избори, съобщиха бразилските избирателни власти, цитирани от Франс прес, Ройтерс и БТА.

При преброени 98,36% от бюлетините 45-годишният син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро получава над 47% от гласовете, срещу близо 45% за ветерана на левицата Луиз Инасио Лула да Силва. Според бразилските избирателни власти е математически невъзможно някой от тях да надхвърли прага от 50% от действителните гласове.

Резултатът на Болсонаро обаче надхвърли резултатите, предвиждани от повечето социологически проучвания, отбелязва Ройтерс.

Двамата водещи кандидати се класират за втория тур на изборите на 25 октомври, изпреварвайки останалите кандидати в надпреварата.

Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъскват бразилците.

45-годишният Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, се стреми да върне на власт дясното политическо течение, свързано с баща му. Неговият основен съперник е 80-годишният Луиз Инасио Лула да Силва, който се бори за четвърти президентски мандат.