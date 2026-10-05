Бившият принц Андрю пита съда дали обиските по случая „Епстийн“ са били законни

Андрю Мунтбатън-Уиндзор е предприел съдебни действия срещу полицията и съда във Великобритания заради обиските на негови имоти в Уиндзор и Сандрингам, извършени във връзка с разследване, свързано с Джефри Епстийн, съобщава "Дейли мейл".

Бившият херцог на Йорк е подал иск за съдебен контрол срещу полицията на долината на Темза (Thames Valley Police) и съда „Олд Бейли". Производството се очаква да разгледа въпроса дали заповедите за обиск са били издадени и изпълнени законосъобразно.

Случаят се развива след полицейска операция през февруари, когато служители претърсиха имот на Андрю в имението Сандрингам в Норфолк. Тогава той беше арестуван по подозрение в неправомерно изпълнение на публична длъжност.Полицията извърши обиски както в имота в Сандрингам, където Андрю е живял, така и в Royal Lodge в Уиндзор, който дълги години беше негов дом.

Акцията е била проведена, след като преди това са били публикувани материали, според които Андрю може да е предоставял чувствителна информация на осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

По информация на британски медии обиските са били извършени със заповеди, поискани от Thames Valley Police и издадени от „Олд Бейли".

Сега правният екип на Андрю настоява съдът да прецени дали действията на полицията са били законосъобразни.Процедурата е обвита в изключителна секретност. Очаква се тази седмица съдия Хилиард да разгледа искане част от информацията по делото да остане непублична.

Съдебният контрол е процедура, при която съд разглежда дали решение или действие на държавен орган е било извършено в съответствие със закона.

Към момента не са оповестени подробности за конкретните основания, с които адвокатите на Андрю оспорват действията на полицията и съда.Андрю беше арестуван в деня на 66-ия си рожден ден. Според британски медии полицията е пристигнала около 8 часа сутринта в имението Сандрингам с автомобили без обозначения.

Бившият принц е бил отведен в полицейски участък в Айълшам, на около 65 километра от имението, където е бил разпитан с официално предупреждение за правата му. Междувременно служители в цивилно облекло са претърсвали имота.

По същото време други полицаи са извършили обиск в Royal Lodge в Windsor Great Park.

Андрю е напуснал имота по-рано същия месец след засиления обществен натиск заради отношенията му с Епстийн.

След ареста той е бил освободен 11 часа по-късно, като разследването срещу него продължава.Андрю беше специален представител на Великобритания за международната търговия и инвестициите между 2001 и 2011 г. Той се оттегли от тази роля на фона на критиките за приятелството си с Епстийн.

Последно публикувани материали по т.нар. „досиета Епстийн" съдържат имейли, които според разследващите могат да показват, че Андрю е предоставял на финансиста информация, свързана с официалната му работа.

Твърди се, че той е препращал на Епстийн доклади за свои посещения в Сингапур, Китай, Хонконг и Виетнам. Според други твърдения става дума и за служебен документ с информация за инвестиционни възможности в афганистанската провинция Хелманд.

През май стана ясно, че британските разследващи разглеждат и възможността за обвинения, свързани със сексуално неправомерно поведение.Към момента Андрю Маунтбатън-Уиндзор не е обвинен в престъпление. Той категорично отрича да е извършил нарушение.

Настоящото съдебно производство не е процес по същество срещу него, а проверка на законността на действията на държавните органи при извършените обиски.

Ако съдът установи, че действията или заповедите са били незаконосъобразни, това би могло да има отражение върху начина, по който полицията е събрала доказателствата в рамките на разследването.