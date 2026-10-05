САЩ обвини жена от Калифорния в шпионаж за Китай, следила сина на президента на Тайван

Американските власти арестуваха жена от Калифорния и я обвиниха, че е шпионирала сина на тайванския президент по нареждане на китайски представители, съобщава ФБР, цитирано от Ройтерс и БТА.

ФБР е задържало 34-годишната Ванин Чжан, известна и като Хедър, снощи на международното летище в Лос Анджелис, малко преди планираното ѝ отпътуване за Китай. Срещу калифорнийката е повдигнато обвинение, че е действала като нерегистриран агент на чужда държава.

Според ФБР задачата на Чжан е била да следи единия от синовете на тайванския президент Уилям Лай. Бюрото не назова пряко името на предполагаемата цел на жената, но впоследствие сподели публикация на „Ню Йорк пост", в която мишената ѝ е идентифицирана като Лай Тиню, който живее в САЩ.

Американското Министерство на правосъдието съобщи, че през 2025 г. Чжан е пътувала до Сиатъл по указания на китайски официални представители и впоследствие им е изпращала снимки, видеозаписи и данни за номера, свързани със сина на тайванския лидер и неговото семейство. Първият помощник-прокурор за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли обвинява Чжан, че е използвала конспиративни методи, за да избегне разкриване и не е уведомила властите във Вашингтон, че действа от името на чуждо правителство.

Засега китайското посолство във Вашингтон и икономическото и културно представителство на Тайван в САЩ не са отговорили на исканията за коментар.

Уилям Лай и неговата Демократична прогресивна партия защитават отделната идентичност на Тайван спрямо Китай, позиция, която често предизвиква недоволството на Пекин. Китайските власти смятат острова за част от китайската територия. В същото време САЩ нямат официални дипломатически отношения с Тайпе, но са най-важният международен партньор на острова и основен доставчик на оръжие.