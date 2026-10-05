Украйна и Германия обсъждат доставки на втечнен природен газ през германска инфраструктура

Германски и украински компании подписаха над дузина документи за сътрудничество в отбраната и енергетиката по време на посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски оцени общата стойност на меморандумите за разбирателство на 8,5 млрд. евро, докато източници от германското правителство посочиха 6,5 млрд. евро, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Украинското министерство на отбраната се договори с германската компания „Дил" (Diehl) за доставката на хиляди ракети въздух-въздух с малък обсег ИРИС-Т (IRIS-T) и допълнително оборудване за изстрелването им, съобщи украинското правителство.

С „Хенсолт" (Hensoldt) е сключен договор за сателитна техника, а „Куантум" (Quantum) ще разработва и произвежда дронове прехващачи, предназначени за противодействие на бързите руски дронове с реактивни двигатели. Според компанията производството ще бъде в Украйна, а дроновете ще бъдат на разположение през зимата на 2026/2027 г.

Мерц обяви, че германското правителство е отпуснало допълнително 1 млрд. евро военна помощ и 350 млн. евро за украинската енергийна система, повредена от руските атаки.

По време на посещението канцлерът се запозна в завод на „Куантум" с разработването на различни видове дронове, които компанията произвежда в Германия и Украйна. Володимир Зеленски

С енергийните компании „Сименс Енерджи" (Siemens Energy), „50Херц Трансмисион" (50Hertz Transmission) и „Амприон" (Amprion) бяха подписани споразумения за укрепване на украинската електроенергийна мрежа.

Украйна и по-рано е заявявала намерение да увеличи вноса на втечнен природен газ и да използва различни маршрути през европейски терминали. През февруари украинската държавна компания „Нафтогаз" си осигури първа доставка на американски втечнен природен газ през терминал в Германия. След регазифицирането му горивото трябваше да бъде транспортирано по газопроводи през Полша до Украйна. Киев работи и за осигуряването на допълнителни маршрути. През юни Украйна и Литва се споразумяха за дългосрочни доставки на втечнен природен газ през терминала в Клайпеда. Тогава украинската страна предложи на литовски компании да използват и нейните подземни газохранилища.

Договорено е и сътрудничество между предприятия от двете страни. Германската „Ей Ар Екс Роботикс" (ARX Robotics) планира да работи с украинската „Робониърс" (Roboneers) по разработването на безпилотни военни сухопътни машини. Други споразумения предвиждат съвместно производство на боеприпаси, включително за 155-милиметрова артилерия.