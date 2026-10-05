Шефът на OpenAI : Изкуственият интелект ще донесе повече добро, отколкото зло

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че между неговата компания и конкурента Anthropic все още има съществено различие в разбирането за това как трябва да бъде регулиран изкуственият интелект.

В интервю пред "Политико" Алтман защити тезата, че обществото трябва да приеме определени рискове, за да се възползва от потенциала на технологията. Според него изкуственият интелект трябва да остане широко достъпен.

„Мисля, че има голяма разлика", заяви Алтман, попитан къде се разминава с главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей.

„Вярваме, че светът трябва да приеме някои лоши неща, които ще се случват, заради ползите от тази технология и възможността хората да имат контрол и свобода на действие", каза той.Anthropic отдавна се възприема като една от технологичните компании, които най-силно подкрепят регулирането на изкуствения интелект. До неотдавна тази позиция рязко се различаваше от по-либералния подход на OpenAI.

През последните месеци обаче двете компании започнаха да се сближават по редица въпроси. OpenAI подкрепи по-строги правила, след като нейни модели бяха свързвани с редица високопрофилни хакерски инциденти и случаи на непредвидено поведение.

Алтман се съгласи и с призива на Амодей от миналия месец за забавяне на разработването на най-модерните модели на изкуствен интелект.

OpenAI също подкрепи нови щатски закони с по-строги изисквания за безопасност, както и двупартийно предложение в Камарата на представителите, което предвижда водещите AI компании да използват независими външни експерти за оценка на сигурността на системите.Въпреки сближаването на позициите, Алтман подчерта, че OpenAI продължава да се различава от Anthropic по отношение на мащаба на регулациите.

Той отхвърли идеята, че заради потенциалните опасности най-мощните AI системи трябва да бъдат поставени под контрола на малък брой компании.

„Не бих приел сделка от типа: ще гарантираме, че няма да има големи хакерски атаки, няма да има злоупотреби с технологията, няма да има измами и няма да се случат всички останали лоши неща", заяви Алтман.

Според него ползите от изкуствения интелект в крайна сметка ще бъдат многократно по-големи от вредите.

„Мисля, че хората ще направят в пъти повече добро, отколкото зло", каза той.

Алтман обаче уточни, че не приема някои от най-тежките сценарии, включително възможността човечеството да загуби сериозно контрола над изкуствения интелект.От Anthropic заявиха, че предложенията им за регулиране се отнасят единствено до най-мощните и модерни AI модели.

Компанията припомни и изказване на Дарио Амодей от август, в което той отхвърля обвиненията, че предложенията на Anthropic целят да затруднят по-малките конкуренти.

Амодей заяви, че компанията се стреми предложенията ѝ да забавят развитието на най-големите AI компании, като същевременно дават предимство на по-малките конкуренти.В интервюто Алтман коментира и редица други теми, сред които новото споразумение на Доналд Тръмп с водещи технологични компании в областта на изкуствения интелект и идеята за развитие на т.нар. „свръхинтелигентност".

Той говори и за поредицата от автономни хакерски атаки, извършени с участието на модели на OpenAI, както и за въпроса дали компанията трябва да носи юридическа отговорност за подобни действия.

Сред останалите теми са нарастващото влияние на парите от AI индустрията върху американската политика, ролята на движението за ефективен алтруизъм в OpenAI и отношението на Алтман към влиятелни политически фигури, сред които френският президент Еманюел Макрон и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.