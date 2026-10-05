Украйна унищожила 51% от руските нефтопреработвателни мощности

Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя над 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ и БТА.

"Разузнаването и аналитиците на Генералния щаб и Министерството на отбраната направиха оценка на резултатите от далекобойните удари на Силите за сигурност и отбрана. Над половината мощности на врага са извадени от строя. Това е резултат от внимателно обмислени, планомерни и системни действия, целящи да обезкръвят руската военна машина и да унищожат военно-икономическия ѝ потенциал", заяв министърът.

Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че съвсем наскоро украинските сили са успели да поразят петролните рафинерии в Москва, Ярасловъл, Перм, Илск, Саратов и Сизран, а също и завода "Киришинефтеоргсинтез" и рафинерията в Уст Луга.

Последствията от украинските удари невинаги стават очевидни веднага, но те са с натрупващ ефект и впоследствие резултатът от тях става видим, посочи Министерството на отбраната в Киев.

"Петдесет и един процента от нефтопреработвателните мощности е съществен удар по икономиката на врага, по способностите му да извършва агресия и да подсигурява снабдяването на войските си. Нашите deep strikes (удари дълбоко в тила на врага) продължават да пренасят войната на територията на Русия", подчерта Хмара.

По-рано бе съобщено, че един от приоритетите на Министерството на отбраната остават далекобойните дронове, които позволяват да се поразяват цели дълбоко в територията на Русия. Тази година Украйна утрои производството и покупките и планира да увеличи още повече способностите си да нанася далекобойни удари, посочва Укринформ и допълва, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че страната му възнамерява да засили операциите срещу руските петролни рафинерии в отговор на новата тактика на Москва да атакува масирано гражданска инфраструктура.