Десни евродепутати искат проверка на Европейския ляв алианс

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Заместник-председателят на дясната група „Европейски консерватори и реформисти" (ECR) в Европейския парламент започна в петък събирането на подписи за свикване на гласуване, с което да бъде поискано разследване на Европейския ляв алианс (ELA) за предполагаемо нарушение на ценностите на Европейския съюз.

Според имейл, с който разполага "Политико", инициативата може в крайна сметка да доведе до заличаване на регистрацията на ELA и прекратяване на европейското му финансиране, което на практика би означавало забрана.

В Европейския ляв алианс членуват партии като испанската Podemos, датската Enhedslisten, италианската „Левица" и португалският „Ляв блок".

Предложението трябва да бъде гласувано на пленарното заседание на Европарламента на 19 октомври.Заместник-председателят на ECR Чарли Ваймерс заяви, че Европейският парламент трябва да предприеме действия, след като кабинетът на френския премиер Себастиен Льокорню обвини френския член на ELA „Непокорна Франция" (LFI), че организира ученически протести, част от които са прераснали в насилие.

За да бъде внесено предложението за гласуване, Ваймерс трябва да събере 180 подписа от представители на поне три политически групи до 16 октомври.

Той би могъл да достигне необходимия брой с подкрепата на депутати от десницата и крайната десница.От ELA категорично отхвърлиха твърденията.

„Да застанеш до младите хора, които искат по-добро образование, не е нарушение на ценностите на ЕС", заяви съпредседателката на алианса Катарина Мартинш.

По думите ѝ ECR използва европейска процедура, за да отклони вниманието от разследванията срещу крайната и радикалната десница.

„Това е злоупотреба с процедурата", заяви Мартинш.На фона на протестите във Франция лидерът на „Републиканците" и кандидат за президент Бруно Ретайо заяви в четвъртък пред BFM TV, че вече се поставя въпросът за евентуална забрана на „Непокорна Франция".

Той определи партията като политическа сила, „фасцинирана от насилието".Ако предложението стигне до пленарната зала, за да бъде прието, то ще се нуждае и от подкрепата на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП).

От кабинета на председателя на ЕНП Манфред Вебер са отказали коментар по въпроса.