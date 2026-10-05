Задържаха 17-годишен българин за побой над полицай при протестите във Франция

17-годишен български гражданин е един от двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми след нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Това съобщи прокурорът на града Пол-Едуар Лалоа. Другият обвиняем е на 15 години.

Посегателството е извършено на 2 октомври в района на гимназия „Гюстав-Курбе", където се провеждала протестна блокада. Пострадалият служител на реда, който бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савурьоз, но бил повален на земята и нападнат от няколко души.

По данни на прокуратурата 17-годишният задържан е роден в Русия, но е български гражданин, както и родителите му. Семейството живее във Франция от 2020 г. Младежът е ученик в „Гюстав-Курбе" и досега не е имал криминални прояви. При разпита той признал, че е участвал в нападението. „Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата", заявил ученикът, цитиран от прокурора. След това е избягал. По неговите показания познати са му помогнали да свали белезника, като са го прерязали с клещи.Семейството му се установява във Франция през 2020 г. Младежът има трима братя и сестри. Майка му е домакиня, а баща му работи като IT инженер в Германия. По данни на прокуратурата семейството не е било известно на властите.

При разпита младежът е признал, че по-рано същия ден е хвърлял камъни по полицаите. По думите му е слязъл до реката, за да измие ръцете си, след като в джоба му се е счупило яйце. Полицаят го е задържал във водата и е успял да постави белезник само на едната му ръка. Тогава други младежи са го нападнали в гръб. Командирът е паднал на земята и е бил удрян с юмруци и ритници, включително в главата. На видеозаписите 17-годишният български гражданин е разпознат по белезника, останал на едната му ръка.

В телефона му са намерени снимки от предишните дни. Според прокуратурата на част от тях той участва в безредици в Белфор и пали кофи за боклук. Сред материалите има и снимка на първата страница на местния вестник „L'Est Républicain", на която се вижда сред маскирани участници в протестите. Пред разследващите той е заявил, че е запазил снимката за спомен.

Младежът е обяснил, че първоначално протестът е трябвало да бъде блокада на гимназията, за да не се провеждат учебни занятия. Преди нападението над полицая в социалните мрежи са публикувани кадри от задържането на ученика във водата. Адвокатът му Ариé Алими твърди, че командирът е натискал главата му под водата и определя действията му като опит за удавяне. Срещу полицая е подадена жалба за опит за убийство.

Първоначално случаят е разследван като опит за убийство. След събраните доказателства обаче прокуратурата преценила, че няма достатъчно данни двамата непълнолетни да са действали с намерение да убият полицая. Те са обвинени в проява на насилие срещу служител на реда. За подобно престъпление може да бъде наложено наказание до 10 години затвор.

17-годишният българин е оставен в предварителния арест, докато 15-годишният е поставен под съдебен контрол. По-големият младеж е подал и жалба срещу униформения заради начина, по който е бил задържан край реката. Тези твърдения също са предмет на проверка, съобщава Нова телевизия.