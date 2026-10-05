ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костите на Цар Самуил, фейсбук и манталитетът на б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23676362 www.24chasa.bg

КМГ: Събитие по пикълбол между Китай и АСЕАН насърчава младежкия обмен

КМГ

948
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 и 2 октомври 2026 г. в Гуейян, провинция Гуейджоу, се проведе първият турнир по пикълбол в рамките на Седмицата за образователно сътрудничество Китай–АСЕАН.

Събитието събра над 120 спортисти и студенти от Китай и страни от АСЕАН, сред които Малайзия, Тайланд и Виетнам. Това е първото включване на пикълбол — един от най-бързо развиващите се спортове в региона — като официална спортна дейност в рамките на форума с повече от десетилетие история.

Според организаторите и треньорските екипи турнирът използва спорта като универсален език за засилване на младежкия обмен и укрепване на двустранните отношения между Китай и държавите от Югоизточна Азия.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха