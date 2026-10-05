КМГ: Събитие по пикълбол между Китай и АСЕАН насърчава младежкия обмен

На 1 и 2 октомври 2026 г. в Гуейян, провинция Гуейджоу, се проведе първият турнир по пикълбол в рамките на Седмицата за образователно сътрудничество Китай–АСЕАН.

Събитието събра над 120 спортисти и студенти от Китай и страни от АСЕАН, сред които Малайзия, Тайланд и Виетнам. Това е първото включване на пикълбол — един от най-бързо развиващите се спортове в региона — като официална спортна дейност в рамките на форума с повече от десетилетие история.

Според организаторите и треньорските екипи турнирът използва спорта като универсален език за засилване на младежкия обмен и укрепване на двустранните отношения между Китай и държавите от Югоизточна Азия.