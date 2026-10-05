КМГ: Китайските паркове за котки намират постоянни и сигурни домове за бездомните животни

Паркът Firefly Bay Cat Harbor в Чунцин, открит в началото на годината върху безвъзмездно предоставен от държавата терен от 30 000 кв. м, успешно прилага нов стопански модел за спасяване на бездомни животни. До септември 2026 г. той е приел над 1300 котки, а повече от 240 са осиновени.

Проектът разчита на приходи от билети (19,9 юана) и съпътстващи услуги, за да покрива оперативните си разходи, от които 1/3 отиват за ветеринарни грижи. С екип от 51 платени служители и посещаемост до 8000 души в пикови дни, паркът самоиздържа дейността си. Моделът се разраства — сходен комплекс със 150 котки бе открит и в курорта Ябули (Харбин), а градове като Нанкин вече стимулират подобни инициативи.

Според доклада за индустрията за 2026 г., пазарът на домашни любимци в Китай достига 312,6 млрд. юана при 72,89 млн. отглеждани котки.