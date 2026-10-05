Китайското потребление по време на празниците отбелязва стабилен растеж

Само за първите три от общо седемте почивни дни около Националния празник на Китай тази година вътрешното потребление отчита стабилен ръст. Човекопотокът и приходите в 78 търговски зони, следени от Министерството на търговията, са се увеличили съответно с 3,4% и 5,3% на годишна база.

Държавната програма за замяна на потребителски стоки е генерирала продажби за 19,63 млрд. юана (около 2,91 млрд. долара) за над 3,48 млн. души. Обемът включва 46 000 автомобила (7,45 млрд. юана), 1,51 млн. домакински уреда (6,5 млрд. юана) и 1,71 млн. дигитални устройства (4,9 млрд. юана).

В рамките на празничния период се очакват общо 2,13 млрд. междурегионални пътувания (средно по 300 млн. дневно). Местните власти из цялата страна са подготвили над 20 000 събития и са заделили 310 млн. юана под формата на ваучери и субсидии за стимулиране на туризма.