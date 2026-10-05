През 2025 г. разходите на Китай за научноизследователска и развойна дейност достигнаха 3,92 трилиона юана, или 2,8% от БВП – за първи път над средното равнище за страните от ОИСР. Пекин възнамерява да продължи увеличаването на инвестициите, като поставя акцент върху технологичната самостоятелност и фундаменталните изследвания. Повече по темата вижте във видеото.