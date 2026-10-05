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Разходка из света на роботите

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Днес ще ви заведа до една от водещите компании в областта на интегрираната интелигентност –Unitree Robotics. Днес ще се разходим из света на роботите и ще ви покажа как те променят света. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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