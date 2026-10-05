Испанският премиер свика предсрочни парламентарни избори

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Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември.

Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза, съобщи БТА.

Кабинетът му внесе в парламента проект за закон, в опит да промени ситуацията с наемите и цените апартаментите. Опозицията се обедини и законът не мина при гласуването.

„За да направим повече, трябва да обновим и разширим подкрепата на хората", посочи Санчес, който е премиер от 2018 г., в телевизионно обръщение. Той добави, че целта му е „да осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента".