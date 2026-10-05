ЕЦБ предлага облекчения за малките банки в еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) представи поредица от предложения за облекчаване на регулаторните и надзорните изисквания към малките банки в еврозоната, като същевременно подчерта, че няма намерение да отслабва защитните механизми, въведени след финансовата криза от 2008 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Инициативата се случва на фона на подновения дебат за банковия надзор след фалитите на американските регионални банки „Силикон Вали Банк" (Silicon Valley Bank) и „Сигничър банк" (Signature Bank), както и след поемането на контрола над „Фърст рипъблик банк" (First Republic Bank) от американските власти. Случаите засилиха критиките срещу прекомерното облекчаване на надзорните изисквания за банките със среден размер (по-големи от малки местни банки, но не са сред най-големите групи).

В публикация в блога на Европейския банков надзор от днес Франк Елдерсън, вицепрезидент на Надзорния съвет на финансовата институция, призовава правилата да се прилагат по-пропорционално спрямо малките банки с опростена дейност (SNCI - Small and Non-Complex Institutions).

Това се отнася основно за по-малки банки, които се контролират пряко от националните банкови надзорни органи, под общия надзор на ЕЦБ, а не за около 110-те големи банкови групи, сред които „Дойче банк" (Deutsche Bank), „Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) и „Уникредит" (UniCredit), които са под прекия надзор на ЕЦБ във Франкфурт на Майн.

„Разнообразието на европейския банков сектор е една от неговите силни страни", отчита Елдерсън, като подчертава ролята на малките банки във финансирането на домакинствата и малките и средните предприятия.

Регулаторът предлага по-специално националните власти да могат да увеличат от 5 на 10 млрд. евро прага на активите, под който една банка може да бъде определяна като „малка", като размерът на прага ще зависи от особеностите на съответния национален пазар.

Според централната банка промените биха могли да увеличат дела на по-малките банки, попадащи в категорията „малките банки с опростена дейност", от сегашните 75 на 85 на сто. Това би означавало около 150 допълнителни банки да бъдат включени в категорията.

Предвижда се също да бъде намалена административната тежест за близо 1000 малки банки, които в момента са длъжни сами да изготвят прогнозите си в рамките на т.нар. стрес тестове - проверки за способността им да издържат на неблагоприятни икономически и финансови условия.

Освен това значително ще бъде намален и броят на финансовите показатели, които банките трябва да предоставят на надзорните органи. По думите на Елдерсън те могат да бъдат съкратени от около 13 500 до 700.

Мерките за адаптиране на надзорните изисквания спрямо размера на банките „не трябва да се бъркат с понижаване на надзорните изисквания за финансова стабилност за малките банки", подчерта заместник-председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ.

ЕЦБ ще започне да прилага опростяванията, които са в рамките на нейните правомощия. Мерките, за които са необходими промени в регулациите, ще трябва да бъдат обсъдени с останалите европейски институции и надзорни органи.