Русия атакува Одеска област, населена със 150 000 българи

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Русия извърши масирана атака срещу индустриалната и пристанищна инфраструктура в Одеска област тази сутрин, съобщи в Телеграм канала си председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Избухнаха мащабни пожари. Поради значителното задимяване, специалисти от радиационната, химическата и биологична защита към Държавната служба за извънредни ситуации извършиха оглед на района. Според резултатите от измерванията не са открити опасни вещества", посочи Кипер.

По негова информация всички пожари вече са потушени и няма пострадали хора.

Съответните служби отстраняват последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район, коментира БТА.