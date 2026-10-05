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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23677058 www.24chasa.bg

Германия: Има риск да се окажем в насилствен конфликт с Русия

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Германия

Заплахата от руски атаки срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия. Това заяви по време на изслушване в Бундестага шефът на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Ройтерс.

В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства, предаде БТА.

Отношенията между Берлин и Москва са силно влошени след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., а през последните месеци Германия все по-често предупреждава за руски саботажи и хибридни атаки. През септември германските власти започнаха да подготвят по-широки мерки за защита от дронове, кибератаки и други форми на саботаж, след като на летището в Лайпциг бе открит дрон с експлозиви.

На 1 октомври германският канцлер Фридрих Мерц също предупреди за нарастващата заплаха от руски хибридни атаки, включително кибератаки и атаки с дронове, и заяви, че Германия трябва да засили отбранителните си способности.

Германия

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