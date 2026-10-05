Земетресение в района на Вранча

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Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в сеизмичния район Вранча, Румъния. Трусът е отчетен в 08:36 часа българско време, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Епицентърът е на 45,9 км северозападно от град Бузъу и на около 401 км от София. Земетресението е регистрирано на координати 45,49° северна ширина и 26,5° източна дължина.

Параметрите на труса са получени чрез автоматичен анализ на наличните към момента данни. Няма информация трусът да е бил усетен на територията на България.