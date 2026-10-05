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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23677148 www.24chasa.bg

Турция се въоръжава с още ПВО за 1,5 млрд. евро

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Система за ПВО

Договор по проект на противовъздушната отбрана на стойност близо1,5 милиарда евро беше подписан между един от най-крупните турски оръжейни производители - Аселсан (ASELSAN), и Президентската дирекция за отбранителната промишленост, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Проектът, по който ще работи Аселсан, е допълнение към текущите проекти за серийно производство на системи за противовъздушна отбрана в общата система "Стоманен купол" за въздушна и противоракетна отбрана на Турция, допълва агенцията.

Тази система е предназначена да противодейства на широк спектър от заплахи - от много малки до най-големи височини, уточнява агенцията, работейки на принципа „откриване, оценка, вземане на решения и унищожаване на целта".

Според информацията, „Стоманен купол" се състои от няколко слоя на защита. На най-ниската височина системата включва Коркут (KORKUT), която е насочена към надеждна защита срещу рояци от дронове и безпилотни летателни апарати тип камикадзе. На по-високо ниво в "Стоманен купол" действа Хисар (HİSAR), а Сипер (SİPER) е в най-горния слой, информира агенцията.

В цялостния си вид "Стоманен купол" интегрира всички елементи и оръжия на противовъздушната отбрана да работят заедно в интегрирана мрежова структура, уточнява Анадолската агенция.

Система за ПВО

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