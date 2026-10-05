Настроенията сред инвеститорите в еврозоната се влошават през октомври

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Настроенията сред инвеститорите в еврозоната се влошиха през октомври, след като през септември достигнаха най-високото си равнище от над четири години. По-слабите очаквания за икономиката поставят под съмнение перспективите за възстановяване, показва проучване на германския изследователски институт „Сентикс" (Sentix), цитирано от Ройтерс.

Основният индекс за еврозоната се понижи до 2,7 пункта спрямо 5,1 пункта през септември. Анкетираните анализатори очакваха стойност от 5 пункта.

Спадът се дължи на „осезаемо влошаване" на икономическите очаквания, докато оценката за текущите условия остава без промяна.

Подиндексът за текущата ситуация се задържа на минус 3,3 пункта. Показателят за очакванията се понижи с 5 пункта до 8,8 пункта.

„В Германия надеждите за възникващо икономическо възстановяване остават непокътнати, но и там наблюдаваме отслабване на очакванията, което не бива да бъде пренебрегвано", посочва „Сентикс".

Основният индекс за Германия спадна до минус 3,6 пункта спрямо минус 2,8 пункта през септември. Подиндексът за очакванията се понижи до 8 пункта от 12,3 пункта месец по-рано.

Същевременно оценката за текущата ситуация в Германия се подобри за четвърти пореден месец, достигайки минус 14,5 пункта, най-високото си равнище от май 2023 г.

Проучването е проведено между 1 и 3 октомври сред 1030 инвеститори, включително 218 институционални, съобщава БТА.