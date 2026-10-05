Русия: Украйна удари два обекта в Запорожка АЕЦ

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Украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили Запорожка АЕЦ в Украйна, като няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директорът на руската държавна корпорация „Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Шофьор, който е доставял храна за служителите в централата, е бил убит при удар с дрон, допълни Лихачов. Според него цели са станали лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци.

Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 г., като Москва и Киев оттогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.