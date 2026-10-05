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И Нова Зеландия започва разследване срещу пилота на "Флайдубай"

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Австралийските власти разследват какво е правил пилота в Мелбърн..

Заместник-комисарят на новозеландската полиция Майкъл Джонсън каза днес, че вторият пилот на самолета на авиокомпания „Флайдубай", опитал се да го разбие, е пребивавал известно време в Нова Зеландия и че местната полиция проверява този период от живота му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Джонсън не уточни кога вторият пилот е бил в страната, нито разкри името му.

Междуведомствено звено за борба с тероризма в Австралия също разследва връзките на втория пилот със страната. Установено е, че той е бил записан в Университета „Ер Ем Ай Ти" (RMIT) в Мелбърн, щата Виктория. Четвърти източник съобщи, че вторият пилот е учил там преди около десет години.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил подложен на радикална ислямистка индоктринация и че очевидно е имал намерение да се самоубие. Нетаняху обаче не уточни кога и къде се предполага, че е станало това радикализиране.

Вторият пилот е преминал и тримесечно теоретично обучение в „Роял Еър Марок" през 2025 г., но впоследствие молбата му да започне работа в мароканската авиокомпания е била отхвърлена, съобщиха от превозвача.

Австралийските власти разследват какво е правил пилота в Мелбърн..

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