Правителството в Йемен: Поехме контрола над протока Баб ел Мандеб

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Правителствените сили в Йемен обявиха, че са поели контрола над стратегическия проток Баб ел Мандеб и района Дхубаб в рамките на мащабна военна операция срещу хутите.

Операцията „Зората на Йемен" е започнала с обявената цел да бъдат отвоювани територии, контролирани от хутите, и да бъде освободена столицата Сана. Твърденията на правителството обаче не могат да бъдат независимо потвърдени, а хутите отрекоха да са загубили позиции в района, пише turkiyetoday.

Подкрепяните от правителството „Южни гигантски бригади" и силите „Щитът на нацията" са превзели Баб ел Мандеб, летището в Дхубаб и са прекъснали пътя между Дхубаб и Моха, заяви военният говорител подполковник Маджед ал Нузайли.

По думите му стотици бойци на хутите са били обкръжени в района на Дхубаб, а част от тях са избягали с лодки. Силите са извършили и операция по фланга, с която са прекъснали снабдителни линии и пътища към Баб ел Мандеб.

В операцията е включена и авиация. Говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция Турки ал Малики заяви, че 100 бойни самолета са участвали в началото на „Зората на Йемен". По думите му са унищожени 324 „високостойностни" цели, а въздушната подкрепа за йеменските правителствени сили продължава денонощно.

Председателят на Президентския лидерски съвет Рашад ал Алими заяви, че операцията цели „възстановяване на държавните институции, освобождаване на столицата Сана и прекратяване на преврата на хутите".

Йеменската армия съобщи, че е нанесла над 1000 удара по артилерийски и ракетни позиции, укрепления и снабдителни линии на хутите. Хутите обаче отричат правителствените сили да са напреднали към Дхубаб и определят информацията за превземането на района като „безпочвена".

Междувременно групировката е постигнала успехи на друг фронт. В неделя хутите на практика са обкръжили град Таиз, след като са прекъснали основния му снабдителен маршрут към Аден.

Според анализатори е твърде рано да се говори за решаващ обрат. „Всички признаци сочат към продължителна битка", заяви Бараа Шибан от Кралския институт за отбранителни и сигурностни изследвания. По думите му операцията може да продължи години.

Офанзивата на хутите през септември е довела до смъртта на стотици бойци и е принудила над 145 000 души да напуснат домовете си, сочат данни на ООН.