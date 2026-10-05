Бразилия разследва предполагаема намеса на САЩ в изборите

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Генералният директор на Федералната полиция на Бразилия Андрей Родригеш обяви, че ведомството разследва евентуална чуждестранна намеса от страна на САЩ след сигнал, подаден тази седмица от Главната прокуратура на страната, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Сигналът е препратен към Дирекцията за разузнаване на Федералната полиция за „започване на първоначални проверки", заяви полицейският началник.

„Това е текущо разследване, предварителна процедура. Резултатите от проверката все още не са публикувани, но разследването вече е в ход", каза Родригеш.

Той разговаря с журналисти по време на посещение в централата на Федералната пътна полиция в столицата, където силите за сигурност координират операциите в изборния ден.

Разследването е породено от искане, внесено в четвъртък от Главната прокуратура до Федералната полиция, след публикуването на разследващ материал в британския вестник „Гардиън".

Според доклада, който получи широк отзвук в бразилската преса, Държавният департамент на САЩ е пренасочил 1 милион щатски долара от Фонда за правата на човека и демокрацията към проект, озаглавен „Противодействие на цензурата и на използването на съдебната система като оръжие в Бразилия".

Въпросните средства от САЩ са били използвани за финансиране на мрежи и организации в Бразилия, целящи намеса в политическия дебат, както и дестабилизиране и подкопаване на институционалната цялост на бразилската съдебна система, се посочва в официалния документ, цитиращ журналистическото разследване.

Вчера Родригеш коментира и въпроса за сигурността на дипломатическите мисии след временното преустановяване на консулските услуги в посолствата на САЩ и Австралия в петък поради опасения за сигурността.

„Не открихме конкретни доказателства, сочещи реален риск за което и да е посолство. Събраната вчера информация не сочи към нищо конкретно или към съществуването на какъвто и да е план, който да сме засекли", заяви той.

В петък бразилската Федерална полиция извърши превантивни обиски на две места, в Сао Пауло и в района на столичния Федерален окръг, като обяви, че иззетото комуникационно и компютърно оборудване ще бъде анализирано, за да се определят следващите стъпки.