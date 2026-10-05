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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23677587 www.24chasa.bg

Песков отказа да коментира петролна сделка за милиарди между САЩ и Русия

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира твърденията на в. „Ню Йорк Таймс", че преговорите между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна са разширени с петролно споразумение за милиарди долари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Песков същевременно заяви, че енергийното сътрудничество е било една от темите, обсъдени от руските и американските преговарящи.

През почивните дни „Ню Йорк Таймс" писа, че предложената сделка би донесла полза на бизнес ръководители от Близкия изток, поддържащи връзки с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които на няколко пъти пътуваха до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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