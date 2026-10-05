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Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

2008
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Кая Калас Снимка: СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Пътят на Молдова към ЕС е необратим, каза днес европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след десетото заседание на съвета по асоциирането на молдовската страна в Брюксел.

Тя добави, че въпросът за Приднестровието няма да окаже въздействие върху европейската перспектива на Молдова. Калас изрази очакване за честни избори в Гагаузия. По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство Калас посочи, че Русия излага на опасност живота на хората в цяла Европа. Москва цели да всее страх и да попречи на взимането на решения, но нашият отговор е по-голяма устойчивост и повече подкрепа за Украйна, допълни върховният представител.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Молдова е сред най-напредналите страни по пътя към присъединяването. По нейните думи до края на годината може да се очаква Кишинев да започне преговори по още две теми.

Молдова получи днес от ЕС още 157 млн. евро по плана за растеж на и общата стойност на подкрепата вече достига 661 милиона евро. Тези средства ще се отпускат на Кишинев за икономически растеж и създаване на работни места, както и за подобряване на достъпа на страната до единния европейски пазар, съобщава БТА.

Кая Калас

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